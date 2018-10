Ehefrau erstochen: 62-Jähriger vor Gericht

Laut Anklage war am 22. März ein Streit in der gemeinsamen Wohnung in Rödermark-Urberach (Kreis Offenbach) eskaliert; der Mann stieß der Frau mit voller Kraft ein Küchenmesser mit 15 Zentimeter langer Klinge in den Rücken. Die Frau hatte noch ins Treppenhaus flüchten können, wo sie ein Hausbewohner antraf, der die Polizei rief. Der kurz nach der Tat festgenommene Mann soll zum Tatzeitpunkt nur eingeschränkt einsichts- und steuerungsfähig gewesen sein. Es sind bislang vier Verhandlungstage angesetzt.