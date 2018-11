Ehefrau erstochen: Landgericht Darmstadt urteilt

Darmstadt (dpa/lhe) - Das Landgericht Darmstadt will am heutigen Montag (11.00 Uhr) sein Urteil zu einem tödlichen Beziehungsdrama in Rödermark verkünden. Im März diesen Jahres hatte sich ein Ehepaar wegen der Depression des Mannes gestritten. Dabei hatte der jetzt 62 Jahre alte und geständige Angeklagte seine 62 Jahre alte Ehefrau mit einem Kochmesserstich in den Rücken tödlich verletzt.