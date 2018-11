Ehefrau erstochen: Siebeneinhalb Jahre Haft für 62-Jährigen

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Mann aus Rödermark soll für siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis, weil er seine Frau im Streit mit einem Fleischermesser erstochen hat. Das Landgericht Darmstadt verurteilte den 62-Jährigen am Montag wegen Totschlags im Affekt. Der Angeklagte hatte nach Überzeugung des Gerichts seiner gleichaltrigen Ehefrau am Morgen des 22. März in der gemeinsamen Wohnung das Messer mit einer 15 Zentimeter langen Klinge in den Rücken gestoßen. Die lebensgefährlich verletzte Frau starb vier Tage später in einer Klinik.