Ehefrau im Schlaf getötet: 46-Jähriger in Untersuchungshaft

Ein Blaulicht leuchtet in Osnabrück auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Ein Blaulicht leuchtet in Osnabrück auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/Archiv

Langen/Darmstadt (dpa/lhe) - Haftbefehl wegen Mordverdachts hat das Landgericht Darmstadt am Freitag gegen einen 46 Jahre alten Mann aus Langen erlassen. Er soll seine Frau auf heimtückische Weise im Schlaf getötet haben, wie die Staatsanwaltschaft in Darmstadt mitteilte. Der Mann habe der 39-Jährigen am Donnerstagmorgen ein Kissen auf das Gesicht gedrückt und sie zudem solange gewürgt, bis sie starb. Das habe die Obduktion der Leiche ergeben.