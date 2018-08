Ehefrau mit 25 Messerstichen getötet: Mordprozess eröffnet

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Weil er seine Ehefrau mit 25 Messerstichen getötet haben soll, muss sich ein 41-Jähriger seit Dienstag vor dem Landgericht Frankfurt wegen Mordes verantworten. Laut Anklage spielte sich die Bluttat Ende Oktober vergangenen Jahres in der Wohnung der Eheleute in Oberursel (Hoch-Taunus-Kreis) ab. Während der aus Serbien stammende Ehemann in der Küche auf die schreiende Frau eingestochen haben soll, befanden sich die beiden gemeinsamen Kinder sowie ein Neffe im Wohnzimmer. Die Frau starb noch am Tatort an ihren schweren Verletzungen.