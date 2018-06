Ehemalige Manager der Deutschen Bank in Australien angeklagt

Frankfurt/Main (dpa) - In einem Kartellverfahren in Australien sind mehrere Banker und Ex-Banker wegen mutmaßlicher Verstöße bei einem Aktienverkauf angeklagt worden. Dabei handelt es sich um Manager der Citigroup, zwei ehemalige Manager der Deutschen Bank sowie einen Vertreter der Australia and New Zealand Banking Group (ANZ), wie die australische Wettbewerbsaufsicht ACCC am Dienstag mitteilte.