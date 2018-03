Ehemaliger Finanzminister Reitz mit 87 Jahren gestorben

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der ehemalige hessische Finanzminister Heribert Reitz ist tot. Der Sozialdemokrat starb am Sonntag in seiner Geburtsstadt Limburg im Alter von 87 Jahren, wie die hessische Staatskanzlei am Montag in Wiesbaden mitteilte. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) würdigte den früheren Staatsminister als hoch geschätzten Politiker. «Heribert Reitz hat über Jahrzehnte das politische Geschehen in Hessen mitbestimmt», sagte er.