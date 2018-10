Ehemaliger VDA-Präsident mit neuem Job in der Bankenbranche

Frankfurt/Paris (dpa) - Der ehemalige Autolobbyist Matthias Wissmann heuert bei der Oddo BHF Bank an. Der 69-Jährige unterstützt das Institut mit sofortiger Wirkung als Berater (Senior Advisor), wie das Geldhaus am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Nach Informationen des «Handelsblatts» hat der Bankchef Philippe Oddo Wissmann gebeten, vom kommenden März an als Aufsichtsrat für das Institut zu arbeiten.