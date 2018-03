Ehestreit in Flüchtlingsunterkunft: Mann attackiert Frau

Büttelborn (dpa/lhe) - In einer Flüchtlingsunterkunft in Südhessen hat ein Mann seine Ehefrau mit einer Schere attackiert und die 23-Jährige leicht verletzt. Sie sei wegen mehrerer oberflächlicher Stich- und Schnittwunden ärztlich versorgt worden, teilte die Polizei in Darmstadt am Montag mit. Der 26-jährige Täter wurde nach kurzer Flucht festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht. Er hatte vor der Tat in Büttelborn-Worfelden am Freitagmorgen Kokain genommen.