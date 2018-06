Eichenprozessionsspinner an Schule und in Tiergarten

Neuhof/Fulda (dpa/lhe) - Eine Schule und ein Tiergarten in Osthessen müssen wegen des Eichenprozessionsspinners geschlossen bleiben. Auf dem Gelände der Johannes-Kepler-Schule in Neuhof bei Fulda seien rund 40 Nester des gefährlichen Schädlings gefunden worden, teilte der Kreis Fulda am Donnerstag mit. Auch auf dem Schulhof seien schon Exemplare gesichtet worden. Deshalb bleibe die Schule am Freitag geschlossen. Die Beseitigung der Tiere habe Vorrang. Ob der Unterricht am Montag wieder stattfindet, will die Schule am Sonntagnachmittag im Internet mitteilen.