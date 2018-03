Eike See von der SPD wird neuer Rathauschef in Wölfersheim

Wölfersheim (dpa/lhe) - Die Wetterau-Gemeinde Wölfersheim hat einen neuen Bürgermeister. Beim Urnengang am Sonntag stimmten 67 Prozent der rund 7800 Wahlberechtigten für Eike See (SPD). Er setzte sich gegen zwei Konkurrenten durch: Olaf Warnke (3,7 Prozent) und Thomas Küchenmeister (29,3 Prozent) mussten sich geschlagen geben. Eike See tritt die Nachfolge von Amtsinhaber Rouven Kötter (SPD) an.