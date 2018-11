Ein Kennzeichen, zwei Autos: Polizei stoppt illegales Rennen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Rücksichtsloses Rasen, verdächtige Beulen am Wagen, kein Führerschein und dann noch ein Kennzeichen gleich für zwei Autos: Die Polizei hat in Wiesbaden ein illegales Autorennen gestoppt - und hat nun gleich eine Reihe von Straftaten zu ermitteln. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, bemerkte ein Zeuge am späten Freitagabend zwei Autos, die aus Taunusstein kommend auf der Bundesstraße 417 Richtung Wiesbadener Innenstadt rasten. An beiden Autos war ein gleichlautendes Kennzeichen angebracht, sie fuhren zu schnell, setzten zu waghalsigen Überholmanövern an und touchierten sich mehrfach.