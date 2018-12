Ein Mann nach Flucht aus Abschiebegefängnis gefasst

Darmstadt (dpa/lhe) - Einer der beiden vor fast zwei Monaten aus der Abschiebehaft in Darmstadt geflüchteten Männer ist gefasst. Der 35 Jahre alte Algerier sei bereits am 3. November in Wetzlar festgenommen worden - knapp einen Monat nach dem Ausbruch, sagte eine Polizeisprecherin der dpa in Darmstadt. Er sitzt wieder in Abschiebehaft. Von dem anderen - einem 35 Jahre alten Tunesier - fehle nach wie vor jede Spur.