Ein Toter bei Lkw-Unfall: Vollsperrung auf A7

Kassel (dpa/lhe) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 7 ist am Donnerstag der Fahrer eines Klein-Lkw tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilte, prallte er zwischen den Anschlussstellen Kassel-Nord und Hann. Münden-Lutterberg auf einen anderen Lkw. Der Mann starb noch am Unfallort. Die A7 war in Richtung Norden rund eine Stunde lang voll gesperrt. Die Identität des Verunglückten und Details zum Unfall waren zunächst unklar.