Ein Toter bei Unfall auf A5

Alsfeld (dpa/lhe) - Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 5 ist nahe Alsfeld (Vogelsbergkreis) ein 37-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Donnerstagabend mit seinem Wagen nach einer Panne auf der rechten Spur liegen geblieben. Ein Lastwagen krachte kurz darauf in das Auto. Der 37-Jährige, der noch in seinem Wagen saß, starb in den Trümmern. Die A5 war nahe Alsfeld-Ost in Richtung Norden für den Verkehr gesperrt.