Ein Toter bei Unfall mit Kleintransporter

Aßlar (dpa/lhe) - Auf der Bundesstraße 277 nahe Aßlar im Lahn-Dill-Kreis ist am Donnerstag ein Fußgänger von einem Kleintransporter erfasst und tödlich verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der 34-Jährige mit Mäharbeiten am Fahrbahnrand beschäftigt gewesen, als der 35 Jahre alte Transporter-Fahrer ihn mit seinem Wagen touchierte. Der genaue Unfallhergang war zunächst nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft beauftragte einen Sachverständigen mit der Rekonstruktion des Geschehens. Die B277 wurde an der Unfallstelle vorübergehend voll gesperrt.