Ein Toter nach Brand in Darmstädter Wohnhaus

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei einem Brand in einem Darmstädter Wohnhaus ist ein 61 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Das Feuer war am Samstagmorgen aus bisher unbekannter Ursache ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher sagte. Nachbarn seien durch einen Alarm auf den Brand aufmerksam geworden und hätten die Feuerwehr gerufen. Als die Einsatzkräfte zu dem Gebäude in der Innenstadt kamen, sei dichter Qualm aus den Fenstern der Wohnung gezogen, sagte der Sprecher. Der 65 Jahre alte Mieter sei leblos gefunden worden. Die Todesursache des Mannes war noch unklar.