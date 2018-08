Ein Toter und drei Schwerverletzte bei Unfall auf B277

Sinn (dpa/lhe) - Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 277 bei Sinn (Lahn-Dill-Kreis) ist ein Mann getötet worden. Der 29-Jährige war mit seinem Wagen am späten Freitagabend aus zunächst ungeklärter Ursache und mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammengeprallt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Sein Beifahrer sowie die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr.