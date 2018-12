Ein Toter und vier Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß

Lißberg (dpa/lby) - Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Mittwochnachmittag im Wetteraukreis ein 78-jähriger Mann ums Leben gekommen, vier weitere Menschen wurden schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, waren drei Autos an dem Unfall zwischen Hirzenhain und Lißberg beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen war ein Autofahrer auf seiner Fahrt in Richtung Lißberg in den Gegenverkehr geraten und hatte einen entgegenkommenden Wagen gestreift. Schließlich stieß er frontal mit einem dritten Auto zusammen. Bei dem Toten handele es sich um den Beifahrer des mutmaßlichen Unfallverursachers, wie eine Polizeisprecherin sagte. Das Alter und Geschlecht der vier Verletzten war zunächst unklar.