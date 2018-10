Ein Toter und zwei Verletzte bei Autounfall auf B521

Nidderau (dpa/lhe) - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Bundesstraße in Nidderau (Main-Kinzig-Kreis) ist ein 62-jähriger Autofahrer gestorben. Ein 43-jähriger und ein 71-jähriger Autofahrer wurden verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 62-jährige war aus bislang ungeklärter Ursache auf der B521 von der Straße abgekommen und in den Gegenverkehr geraten. Zunächst streifte er das Auto eines 71-Jährigen, der nicht mehr ausweichen konnte. Dann stieß er mit dem Auto eines 43-Jährigen zusammen. Der 62-Jährige verstarb noch am Unfallort. Der 43-Jährige und der 71-Jährige kamen ins Krankenhaus.