Einblick in Hessens schönste Wälder

Die schönsten Wälder Hessens hat der Filmemacher und Fotograf Gerhard Zimmermann in einem Fotoband zusammengefasst.

Das Buch soll nicht nur schöne Bilder zeigen, sondern auch dazu beitragen, dass wir erkennen, wie beeindruckend unsere Wälder sind und dass es sich lohnt, für ihren Schutz einzutreten. Nicht zufällig ist daher die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Mitherausgeber.

Die Bilderreise führt den Leser/Betrachter unter anderem zu märchenhaften Baumgestalten im Urwald Sababurg und auf Bergwiesen und in Bergwälder des Hohen Meißners. Kellerwald und Edersee ist ebenso ein Kapitel gewidmet wie den Haubergen des Lahn-Dill-Berglandes und dem Vogelsberg. Der Stadtwald Frankfurts war eine Station Zimmermanns, die Auenwälder am Kühkopf eine andere. Als kleines Plus steuert der Autor noch Hinweise zu den Waldtierparks in Hessen bei.

Gerhard Zimmermann, "Die schönsten Wälder Hessens", Cocon Verlag Hanau 2017, ISBN 978-3-86314-328-2, 162 Seiten, Hardcover, 19,80 Euro. (gh)