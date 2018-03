Einbrecher dreht in Schlossmuseum Darmstadt Löschwasser auf

Darmstadt (dpa/lhe) - Ein Einbrecher hat bei seinem Besuch im Darmstädter Schlossmuseum große Schäden hinterlassen. Die Polizei schätzte den Sachschaden am Karfreitag auf rund 100 000 Euro. Der 41-Jährige sei am frühen Morgen über eine Regenrinne in das Obergeschoss des Glockenbaus im Schloss geklettert und habe eine Scheibe eingeschlagen. Er habe mit einem Feuerlöscher umhergespritzt und die Hähne für Löschwasser aufgedreht. Der Boden aus Sandstein sei wegen des Wassers so stark beschädigt worden, dass eine größere Reparatur notwendig sei. Ob das Museum wieder öffnen konnte, war zunächst unklar. Der Mann sei vorläufig festgenommen worden.