Einbrecher erbeuten Gegenstände im Wert von über 10 000 Euro

Kronberg (dpa/lhe) - Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Kronberg haben mehrere Täter wertvolle Beute gemacht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, beläuft sich der entstandene Schaden in der Nacht auf Freitag auf mehrere 10 000 Euro. Hochwertige Kleidung, Schmuck und Silberbesteck gehören den Angaben zufolge zum Diebesgut. Besonders dreist gingen die unbekannten Täter vor, als sie einen Safe entdeckten. Diesen schafften sie gänzlich ungeöffnet außer Haus; darin aufbewahrt: weiterer Schmuck und wertvolle Handtaschen.