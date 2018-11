Einbrecher fahren mit Auto in Juweliergeschäft

Bad Vilbel (dpa/lnw) - Mit einem Auto haben Einbrecher in der Nacht zum Montag die Fensterfront eines Juweliergeschäft durchbrochen, um Schmuck zu stehlen. Zeugen erklärten, sie hätten bei dem Raub in Bad Vilbel (Wetteraukreis) zwei vermummte Personen vom Tatort flüchten sehen, wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte.