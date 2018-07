Einbrecher stehlen 100 Pakete aus Logistikzentrum

Wolfhagen (dpa/lhe) - In Nordhessen haben Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag 100 Pakete aus einem Logistikzentrum gestohlen. Von den Tätern fehle bislang jede Spur, teilte die Polizei in Kassel mit. Ein Mitarbeiter der Firma in Wolfhagen hatte am Morgen den Einbruch entdeckt. Die Einbrecher hatten ein Fenster aufgehebelt und waren so in die Geschäftsräume eingedrungen. In mehreren der gestohlenen Pakete sollen sich teure Waren und Handys befunden haben. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.