Einbrecher werfen Gullydeckel in Tankstelle

Biblis (dpa/lhe) - Mit Hilfe von Gullydeckeln sind Einbrecher in eine Tankstelle in Biblis eingedrungen und haben stangenweise Zigaretten erbeutet. Sie warfen am frühen Samstagmorgen eine Scheibe mit schweren Gullydeckeln ein, wie die Polizei mitteilte. Angaben zur Schadenssumme wurden von der Polizei nicht gemacht.