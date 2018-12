Einbruch bei der Post: Auto und Pakete gestohlen

Bad Hersfeld (dpa/lhe) - Bei einem Einbruch in ein Postgebäude im osthessischen Bad Hersfeld haben Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch Pakete gestohlen. Die genaue Zahl müsse noch ermittelt werden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zudem hatten die Einbrecher etwa 100 Pakete aufgerissen und deren Inhalt mitgenommen. Zudem wurde ein Postfahrzeug gestohlen. Die Höhe des Schadens bei dem Einbruch in die Paketstelle war zunächst unklar.