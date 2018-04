Einbruch in Unternehmer-Villa: 63-Jährige überrascht Täter

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die frühen Haushaltsarbeiten einer Bewohnerin haben am Freitagmorgen einen Einbruch in die Villa eines Frankfurter Unternehmers verhindert. Zwei teilweise maskierte Täter wollten in das Zweifamilienhaus im Stadtteil Oberrad eindringen, als sie von der 63-Jährigen überrascht wurden, berichtete ein Polizeisprecher. Die Frau habe gegen 7.50 Uhr ihren Müll rausbringen wollen, als einer der Täter ihr direkt vor der Haustür ins Gesicht geschlagen habe. Zuvor hatte die «Bild»-Zeitung den Fall berichtet.