Eine Tote und ein Schwerverletzter bei Frontalzusammenstoß

Groß-Gerau (dpa/lhe) - Eine Autofahrerin aus dem Kreis Groß-Gerau ist auf der Gegenfahrbahn bei einem Frontalzusammenstoß ums Leben gekommen. Der 38 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens wurde bei dem Unfall auf der Bundesstraße 44 am Dienstag schwer verletzt, wie die Polizei in Darmstadt berichtete. Die Frau war im Berufsverkehr von Groß-Gerau in Richtung Dornheim unterwegs. Warum sie mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet, war zunächst völlig unklar. Dort prallte sie mit dem Auto des 38-Jährigen aus dem südhessischen Riedstadt zusammen. Einzelheiten nannte die Polizei zunächst nicht.