Eine halbe Million Menschen folgt Hessens Polizei im Netz

Laut LKA verfügt die Polizei über 22 offizielle Benutzerkonten in den Netzwerken. Sie nutzt vor allem Facebook und Twitter, seltener Instagram und Youtube. Nach den G20-Krawallen in Hamburg waren Einsatzkräfte in die Kritik geraten, weil sie Konfliktbeteiligter und Berichterstatter gleichzeitig waren. Die Polizei sei auch in sozialen Netzwerken der Neutralität, Sachlichkeit und Rechtsstaatlichkeit verpflichtet, heißt es vom LKA.