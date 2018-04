Einigung auf Maßnahmen zur Anpassung der Straßenbeiträge

Wiesbaden (dpa/lhe) - In der Debatte um die Zukunft der umstrittenen Straßenbeiträge haben sich die Regierungsfraktionen von CDU und Grünen mit der FDP auf ein gemeinsames Maßnahmenpaket geeinigt. Danach sollen die Städte und Gemeinden künftig selbst entscheiden können, ob sie die betroffenen Bürger beim Bau und der Sanierung der Straßen in Hessen zur Kasse bitten. Die am Mittwoch in Wiesbaden veröffentlichte gemeinsame Linie sieht ferner vor, dass auch Kommunen mit Haushaltsdefizit vom bislang bestehenden Zwang zur Erhebung der Straßenbeiträge befreit werden.