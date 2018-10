Einmaliger Fund: Steinzeit-Brunnen aus Eichenholz

Heppenheim (dpa/lhe) - Einen in Hessen einmaligen Fund aus der Steinzeit haben Archäologen im südhessischen Heppenheim gemacht. Sie entdeckten bei Grabungen in einem künftigen Gewerbegebiet einen rechteckigen Brunnen aus mindestens 7000 Jahre alten Eichenbrettern. Solche Brunnen aus der Kultur der Bandkeramiker seien bisher nur in Sachsen und Nordrhein-Westfalen geborgen worden, sagte die stellvertretende Landesarchäologin Sabine Schade-Linding am Mittwoch in Heppenheim.