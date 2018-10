Einrichtung für psychisch Kranke wegen Feuer evakuiert

Groß-Bieberau (dpa/lhe) - 18 Bewohner einer Einrichtung für psychisch Kranke sind in Groß Bieberau (Landkreis Darmstadt-Dieburg) wegen eines Feuers in Sicherheit gebracht worden. Ein Bagger ging am frühen Mittwochmorgen in einem benachbarten Schuppen in Flammen auf, wie die Polizei mitteilte. Durch unterirdische Schächte sei der Rauch auch in die Wohneinrichtung gelangt. Alle Geretetten blieben den Angaben zufolge unverletzt. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, konnten die Bewohner in ihre Zimmer zurückkehren.