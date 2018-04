Einrichtungen mit judenfeindlichen Sprüchen beschmiert

Eschenburg/Dillenburg (dpa/lhe) - Unbekannte haben eine Grundschule und einen Kindergarten in Mittelhessen mit antisemitischen Hetz-Parolen beschmiert. Nach Angaben der Polizei in Dillenburg vom Montag verschafften sie sich dazu Ende der vergangenen Woche Zutritt zu den beiden Grundstücken in Eschenburg (Lahn-Dill-Kreis). Dort brachten sie an Toilettentüren, Fassaden und Spielgeräten mit roter Farbe ihre judenfeindlichen Sprüche an. Die Polizei suchte nach Zeugen des Vorfalls. Angaben zur Schadenshöhe lagen zunächst nicht vor.