Eintracht-Coach Hütter spekuliert auf Debüt von Rebic

Frankfurt/Main (dpa) - Trainer Adi Hütter von Eintracht Frankfurt sieht gute Chancen für ein Startelf-Debüt von Stürmer Ante Rebic im Fußball-Bundesligaspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Hannover 96. «In den Planungen für das Spiel ist es ein Thema», sagte der Österreicher am Freitag. Der kroatische Vizeweltmeister war nach einer Verletzung zuletzt gegen RB Leipzig und bei Borussia Mönchengladbach eingewechselt worden. Auch die Rückkehr von Mittelfeldspieler Luca Torró in die Anfangsformation ist wahrscheinlich. Im Training mit dem Ball habe er zuletzt keine Probleme in der Schambeingegend gehabt, sagte Hütter.