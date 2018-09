Eintracht-Coach zu Trainer-Kritik: «Leben in Ergebnis-Welt»

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Chefcoach Adi Hütter sieht die in dieser Fußball-Bundesligasaison früh aufgekommene Kritik an Trainern und Spekulationen um ihre Ablösung kritisch. «Wir leben in einer Ergebnis-Welt. Wenn die nicht passt, wird geholzt», sagte der Österreicher am Dienstag. Jeder Club müsse wissen, ob allein die Ergebnisse entscheidend seien. Als Verein sollte es auch wichtig sein, zu sehen, wie ein Trainer arbeite und eine Mannschaft entwickele. «Auch Geduld hat sich öfter ausgezahlt», sagte Hütter.