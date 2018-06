Eintracht-Fans demonstrieren für den Verbleib von Meier

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Fans von Eintracht Frankfurt wollen am Sonntag für den Verbleib ihres Fußball-Idols Alexander Meier demonstrieren. Das Ordnungsamt der Stadt bestätigte dem Hessischen Rundfunk am Mittwoch, dass die Veranstaltung offiziell angemeldet ist. Sie soll von 17.00 bis 20.00 Uhr gehen. Angemeldet hat sie Eintracht-Fan Marco Russo, er rechnet mit 2000 bis 2500 Teilnehmern an der Commerzbank-Arena. Meier hatte nach der abgelaufenen Saison keinen neuen Vertrag beim Bundesligisten und DFB-Pokalsieger erhalten.