Eintracht Frankfurt gewinnt Testspiel beim SV Wehen mit 6:2

Wiesbaden (dpa) - DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt hat am Samstag ein Testspiel beim SV Wehen Wiesbaden mit 6:2 (1:1) gewonnen. Der Fußball-Drittligist konnte in der 19. Minute durch Simon Brandstätter in Führung gehen, die der portugiesische Eintracht-Neuzugang Gonçalo Paciência drei Minuten später ausglich. Nach dem Wechsel brachte Luka Jovic (52.) die Frankfurter in Führung, Sascha Mockenhaupt (62.) gelang zehn Minuten später für die Platzherren der Ausgleich. Danny Blum (64.), Mijat Gacinovic mit einem Doppelpack (69./80.) und Timothy Chandler (87.) schossen die weiteren Treffer für den in der Schlussphase stark aufspielenden Bundesligisten.