Eintracht Frankfurt in Freiburg ohne Kostic aber mit Müller

Freiburg (dpa) - Eintracht Frankfurt verzichtet im ersten Bundesliga-Spiel der Saison auf Neuzugang Filip Kostic in der Startelf. Der am Montag nach dem Pokal-Aus verpflichtete Serbe sitzt gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr) zunächst auf der Bank. Sein Startelfdebüt im Trikot der Hessen gibt dagegen Neuzugang Nicolai Müller, der wie Kostic zuletzt beim Hamburger SV spielte.