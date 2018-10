Eintracht Frankfurt ohne Abraham und Willems gegen Lazio Rom

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss im ersten Heimspiel der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN/Nitro) gegen Lazio Rom ohne David Abraham antreten. Dies teilte Trainer Adi Hütter am Mittwoch mit. Innenverteidiger Abraham laboriert mit Adduktorenproblemen, wegen derer er schon im Fußball-Bundesligaspiel am vergangenen Sonntag gegen Hannover 96 passen musste. Für ihn wird aller Voraussicht nach Marco Russ in die Startelf rücken. Wegen einer Rotsperre ist zudem der Niederländer Jetro Willems nicht dabei.