Eintracht Frankfurt verleiht Danny Blum an UD Las Palmas

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt leiht Mittelfeldspieler Danny Blum bis zum Saisonende an UD Las Palmas aus. Der spanische Zweitligist erhält zudem eine Kaufoption für den 27-Jährigen, teilten die Hessen am Montagabend mit. Blum, der 2016 vom 1. FC Nürnberg gekommen war und seither 17 Pflichtspiele für den DFB-Pokalsieger bestritt, wird am Mittwoch noch den obligatorischen Medizincheck beim Absteiger aus der Primera Division absolvieren.