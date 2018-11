Eintracht Frankfurt will Siegesserie in Europa fortsetzen

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt will im vorletzten Gruppenspiel der Europa League gegen Olympique Marseille seine Siegesserie fortsetzen. Nach vier Erfolgen in den bisherigen vier Spielen ist der hessische Fußball-Bundesligist als Tabellenführer der Gruppe H bereits für die K.O.-Phase qualifiziert. In der Partie heute fehlen Eintracht-Trainer Adi Hütter zwar einige verletzte Spieler, dennoch erhofft sich der Österreicher in der mit 47 000 Zuschauern ausverkauften Arena wieder eine stimmungsvolle Europacup-Party.