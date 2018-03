Eintracht-Profi Russ: Schrott geht unter die Gürtellinie

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Verteidiger Marco Russ hat Verständnis gezeigt für die Äußerungen von Weltmeister Per Mertesacker zum zunehmendem Druck im Profifußball. «Dann kommen natürlich noch die Medien wie Instagram und Facebook dazu, wo Leute anonym ihren Schrott ablassen können und teilweise schon unter die Gürtellinie gehen», sagte Russ am Montagabend in der Sendung «Heimspiel!» im hr-fernsehen. «Das geht an jungen Spielern bestimmt auch nicht so einfach vorbei.»