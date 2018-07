Eintracht-Profi: «Sind als Familie zusammengewachsen»

Gais (dpa/lhe) - Timothy Chandler sieht den Erfolg des deutschen Pokalsiegers Eintracht Frankfurt auch ein großes Stück im Teamgeist der Mannschaft begründet. «Hier in Frankfurt sind wir immer als Familie zusammengewachsen, das hat uns die letzten Jahre auch so stark gemacht», sagte der 28 Jahre alte Defensivspieler in einem Interview dem Radiosender FFH am Dienstag. Chandler lobte im Trainingslager in Gais in Südtirol auch den neuen Trainer Adi Hütter, der im Sommer auf Niko Kovac gefolgt war.