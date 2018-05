Eintracht-Profi Wolf vor dem Absprung nach Dortmund?

Wolf war in der Rückrunde der Vorsaison zunächst von Hannover 96 ausgeliehen worden. Nach drei Bundesligaspielen für die Hessen verletzte sich Wolf im Pokalhalbfinale schwer an der Schulter und fiel den Rest der Saison aus. Dennoch nahm die Eintracht die Kaufoption für den Rechtsfuß wahr. In der aktuellen Saison entwickelte sich Wolf rasant weiter und war für den Frankfurter Aufschwung mit entscheidend. Sein Vereinskollege Kevin-Prince Boateng sieht in dem gebürtigen Coburger einen künftigen Nationalspieler.