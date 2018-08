Eintracht-Sportdirektor Hübner über Rebic: kein Angebot

Der kroatische Nationalstürmer Rebic gilt nach seinen WM-Auftritten in Russland als Kandidat für europäische Topclubs und würde einen zweistelligen Millionenbetrag als Ablösesumme in die Kassen der Eintracht spülen. Sein Vertag in Frankfurt läuft bis 2021. Der 24-Jährige ist unter anderem beim FC Bayern und bei Manchester United im Gespräch.

«Wir haben alles in unserer Hand und fangen überhaupt erst bei einer gewissen Summe an, uns mit seiner möglichen Abgabe zu beschäftigen», sagte Hübner. Die Dimension der Ablöse müsste eine Größenordnung erreichen, dass wir mit dem Geld nachhaltig in die Mannschaft investieren können, bevorzugt auf der Außenposition, und trotzdem noch einiges übrig bleibt, das wir auf die hohe Kante legen würden.»