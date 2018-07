Eintracht-Sportdirektor bestätigt Boatengs Wechsel-Wunsch

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt wird aller Voraussicht nach ohne Kevin-Prince Boateng in die neue Bundesligasaison starten. «Es ist in der Tat so, dass sich Kevin-Prince Boateng mit einem Wechsel beschäftigt. Er hat uns seinen Wunsch mitgeteilt», sagte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner laut einer Twitter-Mitteilung der ARD-Sportschau am Dienstag. «Noch ist es nicht fix. Aber man kann davon ausgehen, dass er uns verlässt.»