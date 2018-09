Eintracht-Sportvorstand Bobic für Abschaffung von 50+1

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurts Sportvorstand Fredi Bobic hat sich für eine Abschaffung der sogenannten 50+1-Regel in der Fußball-Bundesliga ausgesprochen. «Ich würde es spannend finden, wenn jeder Verein seine Struktur wählen kann wie er das will, und es nicht vorgegeben wird», sagte Bobic am Dienstag auf dem Internationalen Fußball-Kongress in Frankfurt.