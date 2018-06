Eintracht-Talent Sahverdi Cetin erhält Profivertrag

Frankfurt/Main (dpa) - Der 17-jährige Mittelfeldspieler Sahverdi Cetin erhält von Eintracht Frankfurt einen Profivertrag. Wie der Fußball-Bundesligist am Mittwoch mitteilte, hat der Kontrakt eine Laufzeit bis Ende Juni 2020. Cetin stammt aus dem Rhein-Main-Gebiet und wurde in den Jugendmannschaften des FSV Mainz 05 und anschließend beim SV Darmstadt 98 ausgebildet. 2013 wechselte der Junioren-Nationalspieler in das Nachwuchs-Leistungszentrum von Eintracht Frankfurt.