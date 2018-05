Eintracht-Torwart Hradecky wechselt nach Leverkusen

Der 28 Jahre alte Hradecky bezeichnete den Wechsel am Mittwoch als «wichtigen Schritt in meiner Karriere. Bayer 04 ist ein Aushängeschild der Bundesliga, die Mannschaft spielt schönen, offensiven Fußball und ist Stammgast im Europapokal».

Mit der Eintracht hatte er sich zuvor über ein Jahr lang nicht auf eine Verlängerung seines Vertrages einigen können. Sein Nachfolger in Frankfurt steht bereits fest und wird der dänische Nationaltorwart Frederik Rönnow von Bröndby IF sein. Hradecky bestritt in drei Jahren 101 Bundesliga-Spiele für die Eintracht und gewann mit dem Verein am vergangenen Samstag zum Abschluss den DFB-Pokal.